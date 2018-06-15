Возле границы с Украиной зафиксировано немало российской военной техники: фото и видео

На трассе Тирасполь – Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной 14 июня было зафиксировано перемещение большой колонны российской бронетехники. Двигалась колонна из базы Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Артем Филипенко.

"Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", – отметил Филипенко.

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Он также опубликовал заявление молдавской стороны в объединенной контрольной комиссии.

Сегодня, 14 июня, с 08:30 по маршруту Тирасполь – Рыбница, в направлении Григориополь – Дубесар, были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур,

– говорится в заявлении.

"Потребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют этот случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", – отмечается в заявлении молдавской стороны в объединенной контрольной комиссии.

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