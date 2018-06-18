Россия обновила хранилище ядерного оружия неподалеку от границы с Польшей – исследователь

Российские военные в течение последних 2 лет провели в Калининградской области крупное обновление объекта, в котором могут хранить ядерное оружие. Спутники зафиксировали этот объект вблизи поселка Куликово, расположенного в 50 километрах от границы с Польшей.

Об этом говорится в статье директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, опубликованного на сайте организации.



Российский бункер для хранения ядерного оружия

По информации ученого, обновленный объект является одним из трех подземных бункеров, расположенных в той же местности, который был раскопан в 2016 году, очевидно, восстановлен, и снова накрыт в 2018 году. По предположениям Кристенсена, объект вскоре вернут в эксплуатацию.

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Спутники зафиксировали под поселком Куликово объект, похожий на хранилище ядерного оружия

Ученый уточнил, что соответствующий объект россияне уже модернизировали между 2002 и 2010 годами. В этот период был очищен внешний периметр безопасности.

Кристенсен подчеркнул, что статус объекта вблизи Куликового не определен: хранили, хранят и ибудут ли хранить там ядерные боеголовки для российских систем вооружений.

Ученый также не уверен, свидетельствует ли это о новой стратегии России, или же это рутинное обновление старого объекта для имеющихся мощностей.

По информации исследователя, расположение объекта такое, что потенциально его можно использовать для многих нужд и задач.



Дорога к предполагаемому хранилищу российского ядерного оружия

В комментарии изданию The Guardian Кристенсен рассказал, что объект, который просто углубили и накрыли новой бетонной крышей в последние месяцы, имеет все типичные признаки российских хранилищ для ядерных оружия.

Тяжелая многослойная ограда по периметру снаружи. Сами бункеры имеют тройную ограду. Это типичные черты из всех других мест хранения ядерного оружия в России, о которых мы знаем,

– рассказал ученый.

При этом он обратил внимание на то, что предыдущие модернизации были не такими драматичными, как эта.

"Это первый раз, когда мы видели, что один из ядерных бункеров раскопан и, очевидн, возобновлен", – отметил Кристенсен.

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"Эти фотографии не показывают наличие в Калининграде (области) ядерного оружия, но они показывают, что это действующий объект", – сказал исследователь.