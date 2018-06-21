Нас беспокоят инвестиции России в ядерное оружие, – генсек НАТО

В НАТО обеспокоены значительными инвестициями в России в ядерное оружие. Однако пока не видят прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.

Об этом в интервью немецкому изданию Stern заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.

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"Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения", – заявил Столтенберг.

В свою очередь генсек добавил, что во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия. И таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия – уменьшается.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.