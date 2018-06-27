Столтенберг сделал России замечание относительно перспектив членства Украины в НАТО

Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами Альянса, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает DW.

"Мы поддерживаем их статус аспирантов, в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о шансах Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

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При этом он подчеркнул, что "вопрос членства – это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами".

Это не предполагает вмешательства кого-то другого в этот процесс: Россия не имеет права пытаться решать, что должны делать ее соседи,

– отметил Столтенберг.

"Конечно, это абсолютно недопустимо, когда такая великая сила, как Россия, пытается восстановить сферу интересов, решая, что ее соседи могут делать. Поэтому то, будут ли Грузия и Украина членами НАТО – это будут решать Грузия, Украина и члены НАТО", – заключил генсек Альянса.

Напомним, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.