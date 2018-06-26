Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО: известны подробности

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время него обсуждали размещение на оккупированной части Донбасса миротворческой миссии ООН.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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С Генсеком НАТО по телефону говорили о ситуации на Донбассе и важности размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН,

– говорится в сообщении.

По словам Порошенко, не обошли и тему подготовки участия Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе в июле.

З Генсеком НАТО @jensstoltenberg телефоном говорили про ситуацію на Донбасі та важливість розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН



Також йшлося про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні pic.twitter.com/YCjBzyU8xk — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 червня 2018 р.