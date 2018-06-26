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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко провел телефонный разговор с генсеком НАТО: известны подробности

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Во время него обсуждали размещение на оккупированной части Донбасса миротворческой миссии ООН
Во время него обсуждали размещение на оккупированной части Донбасса миротворческой миссии ООН / nv.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время него обсуждали размещение на оккупированной части Донбасса миротворческой миссии ООН.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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С Генсеком НАТО по телефону говорили о ситуации на Донбассе и важности размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН,
– говорится в сообщении.

По словам Порошенко, не обошли и тему подготовки участия Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе в июле.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Миротворческий контингент Генсек НАТО НАТО
Источник: 24 канал
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