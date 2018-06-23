Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет участвовать в саммите НАТО. Он добавил, что по состоянию на сегодня планируется единственное заседание – Украина – Грузия – НАТО.

Об этом Климкин сообщил в ходе рабочего визита в Трускавец, что на Львовщине, передает РБК.

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"Украина будет участвовать в саммите НАТО. По состоянию на сегодня планируется единственное заседание – Украина – Грузия – НАТО. У нас (с Грузией – 24) совместные стремления обрести членство в НАТО, мы осуществляем реформы, можем говорить об общем пути и общей цели, поэтому выбрали формат Украина – Грузия – НАТО. То, что мы обсудим безопасность в Черном море вместе с НАТО и вместе с Грузией, делает нас сильнее", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разблокировала проведение саммита Украина – Грузия – НАТО.