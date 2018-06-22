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Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-Грузия-НАТО

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Главы МИД Украины и Венгрии
Главы МИД Украины и Венгрии / mukachevo.net

Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Об этом заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на итоговой пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, сообщает mukachevo.net.

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"Мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", – заявил министр.

Он рассказал о встрече с Майком Помпео в Вашингтоне, на которой Сийярто сообщил эту новость.

"Недавно я встречался с Майком Помпео в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", – отметил Петер Сийярто.

Напомним, 22 июня Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто начали украино-венгерские консультации по реализации закона об образовании. До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

Теги: Новости политики Венгрия языковый вопрос Реформа образования НАТО
Источник: 24 Канал
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