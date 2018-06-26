Порошенко мав телефонну розмову з генсеком НАТО: відомі подробиці

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Під час неї обговорювали розміщення на окупованій частині Донбасу миротворчої місії ООН.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

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З Генсеком НАТО телефоном говорили про ситуацію на Донбасі та важливість розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН,

– йдеться у повідомленні.

За словами Порошенка, не оминули й теми підготовки участі України в заходах Саміту НАТО у Брюсселі в липні.

З Генсеком НАТО @jensstoltenberg телефоном говорили про ситуацію на Донбасі та важливість розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН



Також йшлося про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні pic.twitter.com/YCjBzyU8xk — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 червня 2018 р.