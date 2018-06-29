Порошенко очертил перспективы вступления Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что двери НАТО для Украины открыты, правда еще необходимо провести важные реформы.

Соответствующее заявление распространила его пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте гаранта.

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"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация – важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", – отметил Порошенко.

В то же время на видео, которое было добавлено к этому сообщению, украинский президент подчеркнул, что сегодня в Украине весь сектор обороны и безопасности переводится под стандарты НАТО.

"Недавно парламент поддержал мой законопроект о национальной безопасности. Я очень благодарен парламенту за это. Это кардинальное стратегическое изменение сектора обороны и безопасности. Сегодня на повестке дня стоят уже конкретные шаги имплементации, увеличивается гражданский контроль за сектором обороны и безопасности, увеличивается прозрачность финансирования, но главное – увеличивается эффективность действий сектора обороны и безопасности. Повышается доверие к нам со стороны наших партнеров", – подчеркнул Порошенко.

Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.



Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація – важливий етап реформування сектору безпеки і оборони.#УкраїнаНАТО pic.twitter.com/z6AkDj7Hgm — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 June 2018

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что готов подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.