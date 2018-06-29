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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко очертил перспективы вступления Украины в НАТО

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Порошенко убеждает, что двери НАТО для Украины открыты
Порошенко убеждает, что двери НАТО для Украины открыты / Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что двери НАТО для Украины открыты, правда еще необходимо провести важные реформы.

Соответствующее заявление распространила его пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте гаранта.

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"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация – важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", – отметил Порошенко.

В то же время на видео, которое было добавлено к этому сообщению, украинский президент подчеркнул, что сегодня в Украине весь сектор обороны и безопасности переводится под стандарты НАТО.

"Недавно парламент поддержал мой законопроект о национальной безопасности. Я очень благодарен парламенту за это. Это кардинальное стратегическое изменение сектора обороны и безопасности. Сегодня на повестке дня стоят уже конкретные шаги имплементации, увеличивается гражданский контроль за сектором обороны и безопасности, увеличивается прозрачность финансирования, но главное – увеличивается эффективность действий сектора обороны и безопасности. Повышается доверие к нам со стороны наших партнеров", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что готов подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

Теги: Новости Украины Президент Украины Новости политики Законодательство Міністерство оборони України НАТО Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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