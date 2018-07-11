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Украина на пути в НАТО: посол США сделала важное заявление

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США поддерживают Украину на пути к военным стандартам НАТО
США поддерживают Украину на пути к военным стандартам НАТО / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки положительно оценивают стремление украинских военных достичь стандартов НАТО и планируют помогать Украине в этом.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в ходе дискуссии на Киевском форуме "Чего ожидать от саммита НАТО 2018?", передает "Укринформ".

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Украина имеет достаточно способнные Вооруженные силы, и мы видим, как за последние четыре года они изменились. Мы рассчитываем увидеть такую ​​же эволюцию в течение следующих четырех лет. Украинские военные установили очень высокую планку для себя – достичь стандартов НАТО. И мы хотим сделать все возможное для того, чтобы поддержать Украину на этом пути,
– отметила Йованович.

Дипломат добавила, что очень важны усилия Украины в области реформирования. В частности американский посол отметила закон "О национальной безопасности", который "является рамочным законом для архитектуры национальной безопасности в Украине".

"Следующий шаг будет еще сложнее – это внедрение реформ и продвижение вперед других законов, которые бы сделали украинские вооруженные силы по-настоящему действенными и способными, такими же как вооруженные силы НАТО, а не просто похожими на них. Этот процесс абсолютно необходим для того, чтобы Украина двигалась по направлению к НАТО и в конечном итоге к членству в НАТО", – отметила она.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Законодательство Вооруженные Силы Украины Новости США
Источник: 24 Канал
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