В Брюсселе стартует саммит НАТО: что ожидать Украине

11-12 июля в Бельгии, Брюсселе, лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО. Одной из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США, расходы на оборону и афганская миссия НАТО. Отдельным пунктом программы, несмотря на позицию Венгрии из-за языкового вопроса, станет заседание Североатлантического совета НАТО, представителей Украины и Грузии.

Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

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Президент США Дональд Трамп уже прибыл в бельгийскую столицу. Накануне в твиттере он успел обвинить европейские страны в задержке взносов в организацию. А некоторые государства, возмутился он, на оборонную сферу тратят менее 2 процентов от ВВП, как того требует членство в НАТО.

Из-за такой ​​позиции Трампа часто критикуют. А в Брюсселе накануне сторонники сокращения расходов на армию организовали акции протеста. А вот Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Дональда Трампа не забывать, что именно Европа является стратегическим партнером Соединенных Штатов. А Европа на оборонную сферу тратит больше, чем Россия и почти столько же, как Китай.

Во время саммита планируется выделить шаги по развитию Альянса. Кроме того, в планах подписать ряд важных документов.

На саммите обсудят вопросы борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Афганистане. Стоит добавить, что касается борьбы с терроризмом, Альянс на саммите планирует принять решение о начале учебной миссии в Ираке.

Отдельным пунктом программы, несмотря на позицию Венгрии из-за языкового вопроса, станет заседание Североатлантического совета НАТО, представителей Украины и Грузии. Прошло уже 10 лет со времени Бухарестского саммита, где странам обещали членство в НАТО. И теперь обсудят, что именно оба государства для этого сделали.

Добавим, в конце июня Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с Президентом Украины. Однако продолжает блокировать комиссию Украина-НАТО, которая и нарабатывает решения для развития отношений между нашим государством и альянсом.