Трамп заявив, що США – не світова "свиня-скарбничка"

Президент США Дональд Трамп вважає, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для інших країн НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому Хогана Гідлі.

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Він заявив, що про це Трамп нагадає країнам НАТО на майбутньому саміті Альянсу, який відбудеться 11-12 липня в Брюсселі.

"Президент поїде на цей саміт з бажанням захистити американський народ, підтримати наших партнерів і союзників, але, як він багато разів повторював, багато хто вважає США світової свинею-скарбничкою. І це має припинитися", – зазначив Гідлі.

Нагадаємо, незадовго після своєї інавгурації на посаді президента США Дональд Трамп назвав НАТО "застарілою організацією" і заявив, що країни-учасниці не фінансують її належним чином, щоб ефективно боротися з міжнародним тероризмом.



У 2017-му вперше за останні 7 років у НАТО підвищили витрати на оборону.