Трамп заявил, что США – не мировая "свинья-копилка"

Президент США Дональд Трамп считает, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для других стран НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

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Он заявил, что об этом Трамп напомнит странам НАТО на предстоящем саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

"Президент поедет на этот саммит с желанием защитить американский народ, поддержать наших партнеров и союзников, но, как он много раз повторял, много кто считает США мировой свиньей-копилкой. И это должно прекратиться", – отметил Гидли.

Напомним, вскоре после своей инаугурации на посту президента США Дональд Трамп назвал НАТО "устаревшей организацией" и заявил, что страны-участницы не финансируют ее должным образом, чтобы эффективно бороться с международным терроризмом.

В 2017 году, впервые за последние 7 лет в НАТО повысили расходы на оборону.