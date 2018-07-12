Трамп выдвинул новые требования к странам-членам НАТО

Президент США Дональд Трамп призывает лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов – слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют много на торговле", – заявил Трамп.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Он также подчеркнул, что Германия платит России, от которой хочет защититься, миллиарды.

"Дополнительно Германия начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности с нового трубопровода из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", – добавил Трамп.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО.

Накануне саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по Альянсу