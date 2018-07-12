19:17
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Трамп выдвинул новые требования к странам-членам НАТО

447 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / РБК

Президент США Дональд Трамп призывает лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Генсек НАТО ответил на критику Трампа по строительству "Северного потока-2"

"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов – слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют много на торговле", – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Германия платит России, от которой хочет защититься, миллиарды.

"Дополнительно Германия начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности с нового трубопровода из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", – добавил Трамп.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО.

Накануне саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по Альянсу

Теги: НАТО Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 18
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
64
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
185
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 112
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Полторак сделал тревожное заявление о планах России в отношении Украины
 13 марта , 21:06
Выдворение дипломатов из РФ: российский политолог указала на опасность для Путина
 31 марта , 13:29
На Тернопольщине 19-летняя девушка из ревности жестоко убила ровесницу: фото 18+
 7 мая , 17:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук