Порошенко и Трамп встретятся в рамках саммита НАТО

Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Петра Порошенко.

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Отмечается, что Порошенко имеет цель обсудить с главой Белого дома вопросы поддержки Украины со стороны США в том числе перед саммитом США – Россия.

Президент Украины добавил, что не имеет опасений за запланированные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

Я ничего не боюсь. И у нас есть очень сильные заявления и сильная позиция как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости,

– сказал Порошенко.

Добавим, что ранее о планируемых переговорах президентов США и Украины сообщали только дипломатические источники.