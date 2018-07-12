Порошенко и Трамп встретятся в рамках саммита НАТО
Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Петра Порошенко.
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Отмечается, что Порошенко имеет цель обсудить с главой Белого дома вопросы поддержки Украины со стороны США в том числе перед саммитом США – Россия.
Президент Украины добавил, что не имеет опасений за запланированные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.
Я ничего не боюсь. И у нас есть очень сильные заявления и сильная позиция как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости,
– сказал Порошенко.
Добавим, что ранее о планируемых переговорах президентов США и Украины сообщали только дипломатические источники.