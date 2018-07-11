Украина будет членом НАТО: итоги первого дня саммита

11-12 июля в Бельгии, Брюсселе, лидеры 29 стран соберутся на саммит НАТО. Одними из обсуждаемых тем будут отношения между Евросоюзом и США, расходы на оборону и афганская миссия НАТО. Первый день саммита закончился, а Украине подтвердили ее вероятное членство в НАТО.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент Голоса Америки Богдан Цюпин.

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12 июля состоится украинский день вместе с Грузией, потому что Венгрия наложила вето из-за языкового вопроса.

Участники саммита НАТО в конце первого дня одобрили итоговую официальную декларацию. В ней часть текста посвящена тому, что альянс осуждает российскую агрессию в отношении Украины и вообще то, что РФ разрушает безопасность в мире.

Также НАТО в очередной раз подтвердил намерения дать перспективу членства Украине.

Украина будет членом НАТО, если она сама того захочет и выполнит все необходимые для этого предпосылки,

– указано в декларации Альянса.

Одним из конкретных последствий первого дня Саммита стало то, что Македонию официально приглашают к членству, но между мировыми лидерами нашлись разногласия: Дональд Трамп раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России.

Напомним, в конце июня Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с Президентом Украины. Однако, продолжает блокировать комиссию Украина-НАТО, которая и вырабатывает решения для развития отношений между нашим государством и альянсом.