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Україна буде членом НАТО, коли виконає передумови: підсумки першого дня саміту

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11-12 липня в Бельгії лідери 29 країн зібралися на саміт НАТО. Найбільш обговорюваніші теми – відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО. Перший день саміту закінчився, а Україні підтвердили її ймовірне членство у НАТО.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

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12 липня відбудеться український день спільно з Грузією, тому що Угорщина наклала вето через мовне питання.

Учасники саміту НАТО в кінці першого дня схвалили підсумкову офіційну декларацію. У ній частина тексту присвячена, тому, що Альянс засуджує російську агресію щодо України та взагалі те, що РФ руйнує безпеку у світі.

Також НАТО вкотре підтвердив наміри дати перспективу членства Україні.

Україна буде членом НАТО, якщо вона сама це захоче і виконає усі необхідні для цього передумови,
– зазначено в декларації Альянсу.

Одним з конкретних наслідків першого дня саміту стало те, що Македонію офіційно запрошують до членства, але між світовими лідерами знайшлися розбіжності: Дональд Трамп гостро розкритикував Німеччину за енергетичну залежність від Росії.

Нагадаємо, в кінці червня Угорщина офіційно відмовилася від вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО з Президентом України. Однак, продовжує блокувати комісію Україна-НАТО, яка і напрацьовує рішення задля розвитку відносин між нашою державою та альянсом.

Теги: Новини України НАТО Петро Порошенко Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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