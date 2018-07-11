Україна буде членом НАТО, коли виконає передумови: підсумки першого дня саміту

11-12 липня в Бельгії лідери 29 країн зібралися на саміт НАТО. Найбільш обговорюваніші теми – відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО. Перший день саміту закінчився, а Україні підтвердили її ймовірне членство у НАТО.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

Читайте також: В Брюсселі стартує саміт НАТО: що очікувати Україні

12 липня відбудеться український день спільно з Грузією, тому що Угорщина наклала вето через мовне питання.

Учасники саміту НАТО в кінці першого дня схвалили підсумкову офіційну декларацію. У ній частина тексту присвячена, тому, що Альянс засуджує російську агресію щодо України та взагалі те, що РФ руйнує безпеку у світі.

Також НАТО вкотре підтвердив наміри дати перспективу членства Україні.

Україна буде членом НАТО, якщо вона сама це захоче і виконає усі необхідні для цього передумови,

– зазначено в декларації Альянсу.

Одним з конкретних наслідків першого дня саміту стало те, що Македонію офіційно запрошують до членства, але між світовими лідерами знайшлися розбіжності: Дональд Трамп гостро розкритикував Німеччину за енергетичну залежність від Росії.

Нагадаємо, в кінці червня Угорщина офіційно відмовилася від вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО з Президентом України. Однак, продовжує блокувати комісію Україна-НАТО, яка і напрацьовує рішення задля розвитку відносин між нашою державою та альянсом.