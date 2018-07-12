Порошенко та Трамп зустрінуться в рамках саміту НАТО

Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Петра Порошенка.

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Зазначається, що Порошенко має на меті обговорити з очільником Білого дому питання підтримки України зі сторони США в тому числі перед самітом США – Росія.

Президент України додав, що не має побоювань через заплановані переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Я нічого не боюся. І у нас є дуже сильні заяви і сильна позиція як від Держдепу, так і від Білого дому щодо підтримки України і її незалежності,

– зауважив Порошенко.

Додамо, що попередньо щодо запланованих перемовин президентів США та України повідомляли лише дипломатичні джерела.