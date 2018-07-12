Генсек НАТО зробив заяву про відповідальність Росії у війні на Донбасі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація на Сході України залишається серйозною, особливу відповідальність за це несе Росія.

Про це повідомляє Європейська правда.

З такою заявою виступив Столтенберг під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком в Брюсселі.

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"На Сході України ситуація залишається серйозною, зі щоденним порушенням режиму тиші та прав людини...Росія несе особливу відповідальність. Вона повинна відвести свої війська та відкликати підтримку бойовиків в Україні", – заявив генсек.

Столтенберг зазначив, що НАТО має міцну позицію у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та рішуче засуджує нелегальну анексію Криму Росією.

Нагадаємо, Угорщина не буде підтримувати Україну у прагненнях до членства в НАТО доти, поки не покращиться ситуація з національними меншинами. Будапешт також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.