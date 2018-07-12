18:02
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Генсек НАТО зробив заяву про відповідальність Росії у війні на Донбасі

389 Читать новость на русском
Єнс Столтенберг проводить зустріч з Порошенком
Єнс Столтенберг проводить зустріч з Порошенком / РБК

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація на Сході України залишається серйозною, особливу відповідальність за це несе Росія.

Про це повідомляє Європейська правда.

З такою заявою виступив Столтенберг під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком в Брюсселі.

Читайте також: Генсек НАТО заявив, що ще одна країна стане членом альянсу

"На Сході України ситуація залишається серйозною, зі щоденним порушенням режиму тиші та прав людини...Росія несе особливу відповідальність. Вона повинна відвести свої війська та відкликати підтримку бойовиків в Україні", – заявив генсек. 

Столтенберг зазначив, що НАТО має міцну позицію у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та рішуче засуджує нелегальну анексію Криму Росією.

Нагадаємо, Угорщина не буде підтримувати Україну у прагненнях до членства в НАТО доти, поки не покращиться ситуація з національними меншинами. Будапешт також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Єнс Столтенберг НАТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 11
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 566
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1553
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12810
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання
5 червня , 18:11
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук