У ЄС і НАТО немає втоми від України, – Порошенко

Петро Порошенко запевнив, що країни НАТО й надалі підтримуватимуть Україну.

Про це він заявив під час прес-конференції у Брюсселі за підсумками саміту НАТО.

Читайте також: Генсек НАТО зробив заяву про відповідальність Росії у війні на Донбасі

За його словами, фактично в кожному виступі впродовж двох днів саміту звучали слова підтримки Україні.

Ця позиція, яку сьогодні Україна має серед країн-членів НАТО, свідчить, що рівень підтримки України є дуже високий. Маємо єдність Європейського Союзу і країн-членів НАТО і на сьогодні немає жодної втоми, яку так хотіли побачити росіяни і "п’ята колона" всередині України, ми їм цієї радості не надали,

– зазначив український президент.

Вкінці свого виступу Порошенко зізнався, що впродовж останніх 48 годин спав менше трьох годин, але підсумками цього саміту задоволений.

11-12 липня у Брюсселі відбувся саміт НАТО, для участі у якому запросили лідерів України та Грузії. В рамках саміту Президент України Петро Порошенко зустрівся зі світовими лідерами, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.