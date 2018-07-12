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У ЄС і НАТО немає втоми від України, – Порошенко

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Петро Порошенко на саміті НАТО
Петро Порошенко на саміті НАТО / Twitter Петра Порошенка

Петро Порошенко запевнив, що країни НАТО й надалі підтримуватимуть Україну.

Про це він заявив під час прес-конференції у Брюсселі за підсумками саміту НАТО.

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За його словами, фактично в кожному виступі впродовж двох днів саміту звучали слова підтримки Україні.

Ця позиція, яку сьогодні Україна має серед країн-членів НАТО, свідчить, що рівень підтримки України є дуже високий. Маємо єдність Європейського Союзу і країн-членів НАТО і на сьогодні немає жодної втоми, яку так хотіли побачити росіяни і "п’ята колона" всередині України, ми їм цієї радості не надали,
– зазначив український президент.

Вкінці свого виступу Порошенко зізнався, що впродовж останніх 48 годин спав менше трьох годин, але підсумками цього саміту задоволений.

11-12 липня у Брюсселі відбувся саміт НАТО, для участі у якому запросили лідерів України та Грузії. В рамках саміту Президент України Петро Порошенко зустрівся зі світовими лідерами, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко НАТО Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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