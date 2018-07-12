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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Порошенко встретился с Макроном: украинский и французский лидеры обсудили ситуацию на Донбассе

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Порошенко встретился с Макроном и пригласил его в Украину
Порошенко встретился с Макроном и пригласил его в Украину / Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель в рамках саммита НАТО. Украинский и французский главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины на официальном сайте.

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Отмечается, что Порошенко и Макрон согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введения миротворческой миссии ООН, а также признали необходимым активизировать переговорный процесс в Нормандском формате.

Кроме этого, Порошенко отметил важность усиления давления на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в частности – Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Также известно, что во время встречи украинский лидер пригласил Макрона посетить Украину, что имело бы особое значение в свете празднования Года французского языка в Украине, которое стартует 3 сентября 2018 года.

Теги: Петр Порошенко НАТО Новости политики Эммануэль Макрон Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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