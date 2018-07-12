Порошенко зустрівся з Трампом: відомо, про що говорили
В рамках саміту НАТО у Брюсселі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про питання, які встиг обговорити з американським лідером, український президент розповів під час прес-конференції у Брюсселі.
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Порошенко підтвердив, що говорив з Трампом про майбутню зустріч президента США з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі
Ми насправді дуже ретельно обговорили і майбутню зустріч президента Трампа в Гельсінкі в понеділок, 16-го числа, ретельно обговорено питання "Північного потоку-2,
– зазначив Президент України.
Порошенко зазначив, що не може розповісти журналістам всі подробиці зустрічі з Трампом, але запевнив, що це була абсолютно довірлива розмова.
"Частину речей, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати, але це була щира розмова, і я дуже задоволений, що Україні був віддано пріоритет, і була абсолютна необхідність, щоб перед Гельсінкі нам потрібно було поговорити з президентом США Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений", – запевнив Порошенко.
Порошенко наголосив, що на кожній зустрічі на цьому саміті він піднімав питання про звільнення українських заручників.
На кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, яка щойно завершилася, і на якій прямо підкреслювалася важливість звільнення українських татар, – на всіх зустрічах питання заручників було в пріоритеті,
– сказав глава держави.
Раніше Порошенко розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Путіним 16 липня у Гельсінкі.