Порошенко зустрівся з Трампом: відомо, про що говорили

В рамках саміту НАТО у Брюсселі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про питання, які встиг обговорити з американським лідером, український президент розповів під час прес-конференції у Брюсселі.

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Порошенко підтвердив, що говорив з Трампом про майбутню зустріч президента США з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі

Ми насправді дуже ретельно обговорили і майбутню зустріч президента Трампа в Гельсінкі в понеділок, 16-го числа, ретельно обговорено питання "Північного потоку-2,

– зазначив Президент України.

Сьогодні є тверда позиція, що "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи.



Питання про "Північний потік-2" зайняло вагому частину дискусії з Президентом США @realDonaldTrump, Президентом Польщі та іншими учасниками. І у нас вироблена абсолютно спільна позиція. pic.twitter.com/YplApoIAqE — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 липня 2018 р.

Порошенко зазначив, що не може розповісти журналістам всі подробиці зустрічі з Трампом, але запевнив, що це була абсолютно довірлива розмова.

"Частину речей, безумовно, з розмови з президентом Трампом не можу і не буду розкривати, але це була щира розмова, і я дуже задоволений, що Україні був віддано пріоритет, і була абсолютна необхідність, щоб перед Гельсінкі нам потрібно було поговорити з президентом США Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволений", – запевнив Порошенко.

Порошенко наголосив, що на кожній зустрічі на цьому саміті він піднімав питання про звільнення українських заручників.

На кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, яка щойно завершилася, і на якій прямо підкреслювалася важливість звільнення українських татар, – на всіх зустрічах питання заручників було в пріоритеті,

– сказав глава держави.

Раніше Порошенко розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Путіним 16 липня у Гельсінкі.