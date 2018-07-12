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Порошенко розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Путіним

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Дональд Трамп і Петро Порошенко
Дональд Трамп і Петро Порошенко / Фото з вільних джерел

Президент Петро Порошенко заявив, що не чекає від зустрічі глави Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа "ні оптимістичних, ні песимістичних новин".

Про це повідомляє "Громадське".

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З такою заявою виступив Петро Порошенко у Брюсселі, на саміті НАТО.

"Я не хочу передбачувати того, що станеться в понеділок. Але я спробую. Зазвичай, я дуже оптимістична людина. Але на жаль, цього разу оптимістичних новин з Гельсінкі я не чекаю. Це погані новини. Але у той же час, песимістичних сюрпризів теж не буде. І це добрі новини. Це буде просто зустріч і початок дискусії", – сказав Порошенко.

Він також додав, що на його думку, Україна буде однією з приорітетних тем. 

"Невизнання анексії Криму – це буде позиція США. Початок цієї дискусії не призведе до негайних результатів", –  зазначив президент.

Нагадаємо, президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО, який проходить 11-12 липня. 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини України Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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