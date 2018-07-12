Порошенко розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Путіним

Президент Петро Порошенко заявив, що не чекає від зустрічі глави Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа "ні оптимістичних, ні песимістичних новин".

Про це повідомляє "Громадське".

Читайте також: Порошенко зустрівся з Макроном: український та французький лідери обговорили ситуацію на Донбасі

З такою заявою виступив Петро Порошенко у Брюсселі, на саміті НАТО.

"Я не хочу передбачувати того, що станеться в понеділок. Але я спробую. Зазвичай, я дуже оптимістична людина. Але на жаль, цього разу оптимістичних новин з Гельсінкі я не чекаю. Це погані новини. Але у той же час, песимістичних сюрпризів теж не буде. І це добрі новини. Це буде просто зустріч і початок дискусії", – сказав Порошенко.

Він також додав, що на його думку, Україна буде однією з приорітетних тем.

"Невизнання анексії Криму – це буде позиція США. Початок цієї дискусії не призведе до негайних результатів", – зазначив президент.

Нагадаємо, президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО, який проходить 11-12 липня. 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.