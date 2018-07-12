Порошенко рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Путиным

Президент Петр Порошенко заявил, что не ждет от встречи главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "ни оптимистических, ни пессимистических новостей".

Об этом сообщает "Громадьске".

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С таким заявлением выступил Петр Порошенко в Брюсселе, на саммите НАТО.

"Я не хочу предвидеть того, что произойдет в понедельник. Но я попробую. Обычно я очень оптимистичный человек. Но увы, на этот раз оптимистичных новостей из Хельсинки я не жду. Это плохие новости. Но в то же время, пессимистических сюрпризов тоже не будет. И это хорошие новости. Это будет просто встреча и начало дискуссии", – сказал Порошенко.

Он также добавил, что по его мнению, Украина будет одной из приоритетных тем.

"Непризнание аннексии Крыма – это будет позиция США. Начало этой дискуссии не приведет к немедленным результатам", – отметил президент.

Напомним, президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, который проходит 11-12 июля. 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.