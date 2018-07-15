Хвиля протестів у Гельсінкі: 16 липня там зустрінуться Трамп і Путін

У різних місцях столиці Фінляндії, місті Гельсінкі, відбулось понад 10 акцій протесту, причиною яких стала запланована 16 липня зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Найбільш масштабна серед акцій, на думку організаторів, збере до 15 тисяч учасників.

Про це повідомило Finland today.

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Місцева поліція надала інформацію про офіційну статистику. Поліціянти нарахували 1500 демонстрантів.

Організатори акцій протесту закликають громадян взяти участь у мітингах, щоб привернути міжнародну увагу до питання захисту прав людини, демократії та миру. Тож до Гельсінкі їдуть і мешканці інших міст та країн, бронюючи готелі та хостели.



"Зробіть права людини знову важливими!" – такими плакатами зустрінуть Трампа та Путіна

Правозахисна організація "Амністія" також активно протестувала проти саміту президентів. Протестувальники монтують на вулицях Гельсінкі плакати з написами: "Зробіть права людини знову важливими!"