Перед зустріччю з Путіним Трамп поділився невтішним коментарем щодо Росії
Президент США Дональд Трамп переконує, що взаємини між США та Росією ніколи не були гіршими, аніж сьогодні.
Відповідний допис з’явився в його Twitter.
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"Наші взаємини із Росією ніколи не були гіршими завдяки багаторічній дурості та тупості з боку США, а також завдяки сфальшованому полюванню на відьом", – підкреслив американський лідер.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Росія є одним із основних торгових ворогів Сполучених Штатів.
Джерело: 24 канал
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