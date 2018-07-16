Перед зустріччю з Путіним Трамп поділився невтішним коментарем щодо Росії

Президент США Дональд Трамп переконує, що взаємини між США та Росією ніколи не були гіршими, аніж сьогодні.

Відповідний допис з’явився в його Twitter.

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"Наші взаємини із Росією ніколи не були гіршими завдяки багаторічній дурості та тупості з боку США, а також завдяки сфальшованому полюванню на відьом", – підкреслив американський лідер.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 July 2018

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Росія є одним із основних торгових ворогів Сполучених Штатів.