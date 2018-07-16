Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении России
Президент США Дональд Трамп утверждает, что взаимоотношения между США и Россией никогда не были хуже, чем сегодня.
Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.
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"Наши взаимоотношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости со стороны США, а также благодаря сфальцифицированной охоте на ведьм", – подчеркнул американский лидер.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Россия является одним из основных торговых врагов Соединенных Штатов.
Источник: 24 канал
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