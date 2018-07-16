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Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении России

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Дональд Трамп прокомментировал взаимоотношения с Россией
Дональд Трамп прокомментировал взаимоотношения с Россией / Getty Images

Президент США Дональд Трамп утверждает, что взаимоотношения между США и Россией никогда не были хуже, чем сегодня.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

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"Наши взаимоотношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости со стороны США, а также благодаря сфальцифицированной охоте на ведьм", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Россия является одним из основных торговых врагов Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 канал
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