Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что взаимоотношения между США и Россией никогда не были хуже, чем сегодня.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter. Читайте также: Трамп рассказал, что ждет от встречи с Путиным "Наши взаимоотношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости со стороны США, а также благодаря сфальцифицированной охоте на ведьм", – подчеркнул американский лидер. Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 July 2018 Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Россия является одним из основных торговых врагов Соединенных Штатов.