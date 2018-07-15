Трамп рассказал, что ждет от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что едет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным с "небольшими ожиданиями".

Об этом Трамп сказал в интервью CBS.

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Трамп отметил, что сам факт его личных переговоров с Путиным – это хорошо, даже если в итоге они ни о чем не смогут договориться.

В то же время Трамп отказался называть темы предстоящей беседы с Путиным. Он лишь напомнил, что встречи с лидерами Китая Си Цзиньпином и КНДР Ким Чен Ыном, по его мнению, "были очень хорошими".

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия ввела пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.