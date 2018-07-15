Трамп назвал торговых врагов США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

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"Я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, несмотря на то, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в определенной степени. Китай - конечно, враг в экономическом плане", – заявил Трамп.

Президент США отметил, что он не считает эти страны "плохими", по его мнению, они являются конкурентами США.

"Я уважаю лидеров этих стран. Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран входят в НАТО, и они не платят по своим счетам", – добавил он.