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У Гельсінкі звернулися до Путіна щодо України перед його зустріччю з Трампом

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Протести у Гельсінки перед зустріччю Трамп – Путін: господаря Кремля закликали припинити війну в Україні
Протести у Гельсінки перед зустріччю Трамп – Путін: господаря Кремля закликали припинити війну в Україні / Соцмережі

У столиці Фінляндії Гельсінкі перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна вишукувалися як звичайні перехожі, так і протестувальники. Останні, зокрема, вимагають від господаря Кремля "зупинити незаконну військову окупацію України".

Про це пише "РБК-Україна".

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"На площі перед палацом президента Фінляндії, де пройде зустріч Путіна та Трампа, зібралися не тільки протестувальники, а й просто перехожі та туристи, яким цікаво подивитися на кортежі президентів. У натовпі учасників акції протесту можна побачити плакат із закликом зупинити окупацію України", – зазначають журналісти, які й оприлюднили відповідне фото.

Путін, Трамп, Україна, Гельсінкі, Фінляндія, протести
У Путіна вимагають зупинити агресію в Україні 

Як підкреслюється, цими днями у Фінляндії відновили прикордонний контроль, навіть всередині шенгенської зони, але перевірка є вибірковою, тому перевіряють не всіх.

"Серед протестувальників є представники Amnesty International. Вони закликають Путіна та Трампа "зробити права людини знову великими". Також на площі зібралися противники політики Трампа. Вони пройшли маршем вулицею і тепер розташувалися біля палацу", – мовиться у дописі.

Путін, Трамп, Україна, Гельсінкі, Фінляндія, протести
Протестувальники не оминули увагою й Трампа: вимагають переглянути його погляди на торгівлю з іншими країнами

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна розпочнеться 16 липня о 13:20 і триватиме близько 3 годин. 

Теги: Новини України Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини політики Новини Росії Новини США Меланія Трамп Війна на Донбасі Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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