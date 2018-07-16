В Хельсинки обратились к Путину относительно Украины перед его встречей с Трампом

В столице Финляндии Хельсинки перед встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина выстроились как обычные прохожие, так и протестующие. Последние, в частности, требуют от хозяина Кремля "остановить незаконную военную оккупацию Украины".

Об этом пишет "РБК-Украина".

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"На площади перед дворцом президента Финляндии, где пройдет встреча Путина и Трампа, собрались не только протестующие, но и просто прохожие и туристы, которым интересно посмотреть на кортежи президентов. В толпе участников акции протеста можно увидеть плакат с призывом остановить оккупацию Украины", – отмечают журналисты, которые и опубликовали соответствующее фото.

От Путина требуют остановить агрессию в Украине

Как подчеркивается, в эти дни в Финляндии возобновили пограничный контроль, даже внутри шенгенской зоны, но проверка является выборочной, поэтому проверяют не всех.

"Среди протестующих есть представители Amnesty International. Они призывают Путина и Трампа "сделать права человека снова большими". Также на площади собрались противники политики Трампа. Они прошли маршем по улице и теперь расположились возле дворца", – говорится в сообщении.

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Напомним, встреча Трампа и Путина начнется 16 июля в 13:20 и продлится около 3 часов.