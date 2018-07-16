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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки: президенты США и России поделились ожиданиями

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки: президенты США и России поделились ожиданиями

В столице Финляндии Хельсинки стартовал американо-российский саммит, в рамках которого должны встретиться и президенты стран Дональд Трамп и Владимир Путин. Перед мероприятием президенты США и России провели совместную пресс-конференцию, где рассказали, какого результата переговоров ожидают.

Так, Путин перед началом встречи с Трампом заявил, что пришло время подробно обсудить двусторонние отношения, а также различные "болевые точки".

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"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, пора поговорить подробно относительно наших двусторонних отношениях и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", – подчеркнул хозяин Кремля.

Трамп со своей стороны поздравил Россию с прекрасным Чемпионатом мира по футболу и выразил восхищение выступлением ее команды на турнире.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты имеют огромную возможность для того, чтобы наладить отношения, однако этот процесс может длиться несколько лет. По его словам, весь мир заинтересован, чтобы были хорошие отношения между странами.

"Мы будем говорить про наши ядерные потенциалы. Мы – две страны, которые обладают более 90% всех ядерных арсеналов. И это не очень хорошо. И мы должны делать все для того, чтобы улучшить наше положение по этому вопросу", – отметил политик.

Также Трамп добавил, что у них с Путиным есть огромное количество тем, которые следует обсудить.

"Очень интересные темы, начиная с таких, как торговля, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем", – отметил американский гарант.

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К слову, по информации издания Bloomberg, президент США пообещал премьеру Британии Терезе Мэй обсудить с Путиным вопросы отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Завершилась предыдущая встреча Путина и Трампа традиционными фотографированием и рукопожатием.

Совместная пресс-конференция Трампа и Путина перед началом саммита США и России: видео

Напомним, ранее у Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом стороны, в частности, должны обсудить вопрос Сирии и "Северного потока-2", зато Крыма касаться не будут.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США
Источник: 24 канал
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