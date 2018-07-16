Трамп сделал первое заявление после встречи с Путиным тет-а-тет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.

Такое заявление Трамп сделал в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое началось после встречи тет-а-тет между президентами, передает "Интерфакс".

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Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех,

– сказал Трамп.

Отмечается, что американский и российский лидеры завершили двустороннюю встречу, во время которой присутствовали только переводчики. Беседа президентов продолжалась более двух часов, вместо запланированных 90 минут.

Далее Трамп и Путин продолжат российско-американские переговоры в расширенном составе, а именно с участием делегаций США и России. В частности, к Трампу присоединятся государственный секретарь США Майк Помпео, посол США в России Джон Гантсман и другие должностные лица.

Напомним, ранее у Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом 16 июля стороны, в частности, должны обсудить вопросы Сирии и "Северного потока-2", зато вопрос относительно аннексии Крыма подниматься не будет.