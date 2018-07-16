У Путина известили чего ждут от встречи с Трампом

Во время встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет подниматься ряд вопросов, между тем Крым обсуждаться не будет. В Кремле надеются, что после мероприятия отношения стран улучшатся.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому RT.

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"Любой глава государства во время контактов со своими зарубежными визави прежде всего отстаивает интересы своей страны. И в этом плане наш президент – очень прагматичный, весьма открытый и последовательный. Он всегда говорит, что интересы России и российского народа для него – самое главное. И поэтому он с уважением относится к тому, что его мировоззрение, только зеркально, относительно своей страны разделяет Дональд Трамп. Другое дело, что такой подход, скажем так, является жизнеспособным только в сочетании с другим постулатом. Это когда такой подход основывается на приверженности развитию взаимовыгодного сотрудничества, учитывая интересы друг друга. Вот это все вместе может дать, скажем так, определенные предпосылки для развития сотрудничества", – подчеркнул он.

По его словам, именно на это и надеется российская сторона во время переговоров с Трампом, то есть "на то, что эта встреча в верхах позволит Кремлю сделать хотя бы маленький шаг в сторону от того кризисного состояния, в котором находятся двусторонние отношения стран".

Давайте не будем забывать, что "Северный поток-2" является международным проектом. Это даже не российское или российско-немецкое – это международное совместное предприятие, где очень много акционеров, это очень крупные компании из разных стран. И конечно, когда угрожают этим акционерам или угрожают России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, – это вызывает серьезную обеспокоенность. Но я не сказал бы, что это обязательно будет на повестке дня. Не думаю, что это будет обсуждаться в первую очередь. Тем более, что четкого порядка, прописанной от а до я, не существует, его будут в течение встречи определять сами лидеры государств,

– отметил спикер Путина.

Также представитель президента России отметил, что во время встречи речь будет идти о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, с тем чтобы либо подтвердить, либо развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов.

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"Вы знаете, что взаимоотношения находятся в довольно плачевном состоянии, и Россия не была инициатором вот такого обвала всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут обнаружены". – отмечает Песков.

Что касается болезненных вопросов, как к примеру Крым или выдача Вашингтону Эдварда Сноудена (американский программист и бывший сотрудник ЦРУ, которого США обвиняют в шпионаже – 24 канал),то, как говорит пресс-сектар Путина, они обсуждаться не будут.

"Очевидно, что Сирия будет обсуждаться двумя президентами. Мы хорошо знаем отношение Вашингтона к Ирану. Но в то же время Иран является нашим хорошим партнером по торгово-экономическому взаимодействию, политическому диалогу. И потому это будет не простой обмен мнениями", – говорит он.

Кроме того, Песков добавил, что по итогам встречи Трампа и Путина какие-либо совместные заявления президентов не планируются, поскольку это не является атрибутом таких мероприятий.

"К слову, стоит отметить, что в Хельсинки, пока будут разговаривать президенты, мы ожидаем, что Лавров и Помпео тоже проведут свои переговоры. Это будет еще один достаточно важный элемент саммита", – добавил он.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.