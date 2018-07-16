Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні: деталі розмови

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що обговорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі українське питання.

Про це заявив глава Кремля на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі.

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За словами російського президента, вони з Трампом обговорили "українську кризу", зокрема ситуацію на Донбасі.

Звернули увагу на важливість і добросовісну реалізацію Мінських домовленостей. Сполучені Штати могли би рішуче наполягати на цьому і налаштовувати українську владу на цю роботу,

– заявив Путін.

Зазначимо, як повідомляв раніше прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, під час зустрічі між Трампом і Путіним питання окупованого Криму обговорюватися не буде.

Нагадаємо, 16 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту.