Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине: детали разговора
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время встречи украинский вопрос.
Об этом заявил глава Кремля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Читайте также: Встреча лицом к лицу с Путиным была важной для Трампа по трем причинам, – CNN
По словам российского президента, они с Трампом обсудили "украинский кризис", в частности ситуацию на Донбассе.
Обратили внимание на важность и добросовестную реализацию Минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинские власти на эту работу,
– заявил Путин.
Отметим, как сообщал ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, во время встречи между Трампом и Путиным вопрос оккупированного Крыма обсуждаться не будет.
Напомним, 16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.