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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине: детали разговора

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Трамп и Путин во время встречи обсудили украинский вопрос
Трамп и Путин во время встречи обсудили украинский вопрос / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время встречи украинский вопрос.

Об этом заявил глава Кремля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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По словам российского президента, они с Трампом обсудили "украинский кризис", в частности ситуацию на Донбассе.

Обратили внимание на важность и добросовестную реализацию Минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинские власти на эту работу,
– заявил Путин.

Отметим, как сообщал ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, во время встречи между Трампом и Путиным вопрос оккупированного Крыма обсуждаться не будет.

Напомним, 16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.

Теги: Новости Украины Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Владимир Путин Дональд Трамп Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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