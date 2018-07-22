Трамп висунув різкі звинувачення ФБР

Президент США Дональд Трамп заявив, що з'являється все більше доказів незаконного стеження Федерального бюро розслідувань за його виборчою кампанією.

Про це він повідомив у Twitter.

Читайте також: "Ні в США, ні в Росії, ні деінде": демократи виступили проти нової зустрічі Трампа і Путіна

Так Трамп відреагував на публікацію розсекречених документів, згідно з якими ФБР просило суд дозволити стеження за колишнім помічником Трампа Картером Пейджем, якого підозрюють у зв’язках з Росією.

Він назвав дії ФБР "незаконним шахрайством". Трамп вважає, що Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань, запитуючи у суду санкцію на прослуховування розмов Пейджа, ввели суд в оману.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Згодом, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.



На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.