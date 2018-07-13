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Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори

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У США звинуватили 12 російських розвідників у втручанні в американські вибори
У США звинуватили 12 російських розвідників у втручанні в американські вибори / Ілюстративне фото

Сполучені Штати Америки звинуватили 12 співробітників російського Головного слідчого управління (ГРУ) у втручанні у вибори президента США у 2016 році. Відповідне обвинувачення висунуло Міністерство юстиції США. Російських розвідників звинуватили у зламі сервісів комітету Демократичної партії, а також і президентської кампанії Хілларі Клінтон.

Про це оголосив заступник генпрокурора США Рід Розенштайн, передає NY Times.

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"Обвинувачення пред'явили за кілька днів до того, як президент Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.

Теги: Новини США Новини політики Вибори у США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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