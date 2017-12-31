Розслідування про зв'язок Трампа з РФ почалось із розмови в барі: без Австралії не обійшлося
Розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії.
Про це пише The New York Times. Радник Трампа Джордж Пападопулос нібито якось сказав високопосадовому британському дипломату, що служить в Австралії і що Москва збирає компромат на кандидата на президентських виборах у США від демократів Гілларі Клінтон.
У статті стверджується, що Пападопулос сказав це, коли багато випив у лондонському барі в травні 2016 року. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР. За даними видання, з цього і почалося таємне розслідування про можливі зв'язки Росії та команди Трампа в липні 2016 року.
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При цьому газета посилається на чотирьох неназваних американських і австралійських чиновників, "яким безпосередньо відомо про роль Австралії".
У травні 2016 року Пападопулос розмовляв із Олександром Даунером - верховним комісаром Австралії в Британії – в "шикарному лондонському барі", де розповів йому про компромат,
– йдеться в повідомленні.
Невідомо, чому Пападопулос вирішив поділитися цією інформацією з Даунером, однак, австралійський дипломат передав усе своєму уряду. Два місяці опісля, коли копії електронних листів Клінтон були опубліковані в мережі, австралійська влада зв'язалася з ФБР. Крім того, як наголошується, розслідуванню допомогли дані розвідки, передані в США іншими урядами, в тому числі британським і голландським.
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