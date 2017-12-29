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Трамп: "Російське розслідування" ставить Америку в дуже погане становище

14:18, сьогодні 733 Читать новость на русском
Трам заявив, що
Трам заявив, що "російське розслідування" шкодить репутації США / Getty Image

Глава Білого дому вкотре заперечив факт змови членів його передвиборчого штабу із Росією та запевнив, що російське розслідування вигадали демократи на чолі з Гілларі Клінтон, аби виправдати свій програш на виборах у США минулого року.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю для The New York Times.

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"Воно (розслідування щодо впливу РФ на вибори у США – "24") виставляє країну в поганому світлі, дуже поганому, ставить США в дуже погане становище. Тому чим швидше все стане зрозумілим, тим краще це для країни. Але є колосальна змова між росіянами і Демократичною партією", прокоментував Трамп.

Глава Білого дому також висловив сподівання, що Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер будуть із ним справедливі.

Зауважимо, декілька днів тому адвокат Трампа оголосив про завершення "російського розслідування" вже найближчим часом, утім не називаючи конкретних дат. На що президент США відповів, що йому "нічого приховувати", тому він не переймається цим питанням.

Теги: Новини політики США Новини Росії Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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