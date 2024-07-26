Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, прокоментувавши нещодавній "мирний план" від колишнього держсекретаря США за каденції Трампа Майка Помпео.

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Що відомо про "мирний план"

Як наголосив Джигун, зараз багато впливових експосадовців, які наразі не займають високих посад, запускають в інформаційний простір власні ідеї щодо мирних планів. У цьому є позитив.

Мабуть, вони намагаються потрапити до орбіти Трампа та його поля зору. Звісно, там є речі, на які він не погодиться. Але чим більше буде проукраїнських ініціатив від людей, яких вважають союзниками Трампа, тим краще це для України. Це заповнює інформаційний вакуум,

– зауважив Джигун.

Трамп багато говорив різних одіозних фраз щодо війни в Україні. Йшлося і про "закінчення війни за годину"; і про дзвінки до Путіна та Зеленського тощо. Але конкретики не було. Ці "мирні плани" допомагають шукати інструменти.

Але є питання, як змусити Трампа піти на такі ініціативи. Адже "ленд-ліз" для України на 500 мільярдів доларів, як пропонує Помпео – це дійсно неймовірна ініціатива.

В плані Джонсона була пропозиція про надання необхідної зброї та дозволи на удари вглиб по Росії. В плані Помпео – лендліз на 500 мільярдів із можливістю послаблювати військовий потенціал Росії. Якби такі пропозиції стали реальністю, то це перетворилося б на перемогу України,

– зазначив Джигун.

Зверніть увагу! Помпео вважає, що потрібно посилити санкції проти Росії; надати Україні "ленд-ліз" на 500 мільярдів доларів у борг. Також варто зняти обмеження на типи озброєння та їх застосування.