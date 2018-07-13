Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы

Соединенные Штаты Америки обвинили 12 сотрудников российского Главного следственного управления (ГРУ) во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Соответствующее обвинение выдвинуло Министерство юстиции США. Российских разведчиков обвинили во взломе сервисов комитета Демократической партии, а также и президентской кампании Хиллари Клинтон.

Об этом объявил заместитель генпрокурора США Рид Розенштайн, передает NY Times.

Читайте также: Вмешательство РФ в выборы США: обвиняемая в разглашении секретной информации признала вину

"Обвинение предъявили за несколько дней до того, как президент Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года, помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.