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00:38, 14 липня
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Трамп відповів, чи втручалась Росія в американські вибори

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Прес-конференції у Гельсінкі
Прес-конференції у Гельсінкі / Screenshot

На спільній прес-конференції у Гельсінкі президент США Дональд Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.

Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. 

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На питання, чому Трамп має вірити словам Путіна, якщо американські слідчі висунули звинувачення, президент США знову повторив, що ніякого втручання не було.

Я не знав взагалі президента. Не було з ким організовувати втручання. Слідчі також визнають, що це не ті люди, які були пов'язані з кампанією, і проти яких висунули звинувачення,
– зазначив президент США.

Дональд Трамп наголосив на тому, що у них просто була чудова кампанія, і саме тому він став президентом. Надалі дав продовжити відповідь Володимиру Путіну.

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"Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що президент Трамп мені довіряє, а я йому. Він захищає інтереси США, я захищаю інтереси РФ. В нас є інтереси, які співпадають, і ми шукаємо точки дотику. У нас є питання, в яких ми поки що розходимось, і ми шукаємо варіанти, як примирити ці розходження", – прокоментував президент РФ Володимир Путін.

 

Теги: Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини США Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Вибори у США
Джерело: 24 канал
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