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00:38, 14 липня
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Вважаю їх доволі успішними і корисними, – перша реакція Путіна на переговори з Трампом

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Перша двостороння зустріч Путіна і Трампа
Перша двостороння зустріч Путіна і Трампа / Фото із відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели двосторонню зустріч тет-а-тет 16 липня у Гельсінкі.

Після зустрічі президенти обох країн вийшли до журналістів на спільній прес-конференції.

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Першим говорити почав Путін.

Переговори з президентом США Дональдм Трампом відбулись у відвертій і діловій атмосфері, вважаю їх доволі успішними і корисними. Ми розглянули поточну ситуацію і перспективи російсько-американських відносин, ключові питанні міжнародного порядку денного,
– заявив президент Росії.

Путін визнав, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період.

"Всім очевидно, що двосторонні відносини переживають важкий період, проте ці труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин. Холодна війна давно закінчилась, епоха гострого діалогічного протистояння двох сторін відійшла давно в минуле, ситуація у світі кардинально змінилась", – сказав Путін перед журналістами.

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На його переконання, зараз Росія і США стикаються з абсолютно іншими викликами.

Це і небезпечне розбалансування механізмів міжнародної безпеки, стабільності, регіональні кризи, розповзання загроз тероризму і транскордонні злочини, наростання проблем у світовій економіці, економічні та інші ризики. Справитися зі всім цим можна тільки, об’єднавши зусилля. Сподіваюсь, що ми дійдемо до розуміння цього і з американськими партнерами,
– заявив президент РФ.

Він додав, що переговори 16 липня у Гельсінкі показали "спільне бажання виправити негативну ситуацію у двосторонніх відносинах".

Теги: Новини Росії Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини США Новини України Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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