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"Ни в США, ни в России, ни где-либо": демократы выступили против новой встречи Трампа и Путина

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Демократы выступили против проведения новой встречи между Трампом и Путиным
Демократы выступили против проведения новой встречи между Трампом и Путиным / Vanity Fair

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Кремля в Вашингтон на новую встречу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что американский лидер дал своему советнику по вопросам нацбезопасности Джону Болтону распоряжение отправить приглашение Путину по проведению диалога "на рабочем уровне".

Как отмечает The Guardian, свое новое приглашение Трамп сделал на фоне громкого скандала, который вызвали заявления президента США на пресс-конференции по результатам саммита в Хельсинки относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года.

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Новую инициативу Трампа относительно встречи с Путиным молниеносно раскритиковали представители Демократической партии США.

Пока мы не узнаем, что произошло на той двухчасовой встрече в Хельсинки, президенту не стоит общаться с Путиным тет-а-тет ни в США, ни в России, ни где-нибудь еще,
– заявил сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер.

Издание отмечает, что демократы пытаются выяснить, что обсуждали Путин и Трамп во время предварительных переговоров с глазу на глаз, на которых, кроме президентов, присутствовали только переводчики. Так, сенатор от Демократической партии Джани Шахин настояла на допросе переводчика, который был с Трампом на встрече с Путиным.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Оба лидера подчеркнули, что довольны результатами переговоров. Однако в США резко раскритиковали риторику и поведение Трампа во время саммита.

В частности, на совместной пресс-конференции в Хельсинки он заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Трамп, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Приехав домой, Трамп отрекся от своих слов и сказал, что на совместной с Путиным пресс-конференции просто "оговорился".

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Владимир Путин Выборы в США
Источник: 24 Канал
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