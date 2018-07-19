В Госдепе США прокомментировали возможность допроса переводчика Трампа после встречи с Путиным

Госдепартамент США не получал официальных запросов о проведении допроса переводчицы Марины Гросс, которая присутствовала на встрече тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт заявила, что Госдеп всегда стремится работать с Конгрессом.

Сенатор от Демократической партии Джани Шахин выступила с инициативой вызвать на слушания в Конгрессе официального переводчика со стороны США, который присутствовал на встрече тет-а-тет президентов Трампа и Путина в финской столице. Впоследствии эту идею поддержал и Чак Шумер.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".