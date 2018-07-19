У Держдепі США прокоментували можливість допиту перекладача Трампа після зустрічі з Путіним

Держдепартамент США не отримував офіційних запитів про проведення допиту перекладачки Марини Гросс, яка була присутня на зустрічі тет-а-тет Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Офіційний представник відомства Хізер Нойєрт заявила, що Держдеп завжди прагне працювати з Конгресом.

Сенатор від Демократичної партії Джані Шахін виступила з ініціативою викликати на слухання в Конгресі офіційного перекладача з боку США, який був присутній на зустрічі тет-а-тет президентів Трампа і Путіна у фінській столиці. Згодом цю ідею підтримав і Чак Шумер.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".