Демократи наполягають на допиті перекладача, який був з Трампом на зустрічі з Путіним

Сенатор від Демократичної партії Джані Шахін виступила з ініціативою викликати на слухання в Конгресі офіційного перекладача з боку США, який був присутній на зустрічі тет-а-тет президентів Трампа і Путіна у фінській столиці.

Про це вона написала у Twitter.

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"Я закликаю провести слухання з перекладачем, який був присутній з боку США під час зустрічі президента Трампа з Путіним, щоб дізнатися, що вони обговорювали в приватному порядку. Цей перекладач може допомогти визначити, чим президент США поділився або що пообіцяв Путіну від імені нашої країни", – написала Шахін.

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 17, 2018

Її ініціативу підтримали однопартійці в американському Конгресі. Зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запропонував "негайно" провести слухання взагалі з усіма високопоставленими членами делегації, які були присутні на зустрічі президентів США і Росії.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".