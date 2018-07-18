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Демократи наполягають на допиті перекладача, який був з Трампом на зустрічі з Путіним

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Зустріч Путіна з Трампом
Зустріч Путіна з Трампом / 112 Україна

Сенатор від Демократичної партії Джані Шахін виступила з ініціативою викликати на слухання в Конгресі офіційного перекладача з боку США, який був присутній на зустрічі тет-а-тет президентів Трампа і Путіна у фінській столиці.

Про це вона написала у Twitter.

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"Я закликаю провести слухання з перекладачем, який був присутній з боку США під час зустрічі президента Трампа з Путіним, щоб дізнатися, що вони обговорювали в приватному порядку. Цей перекладач може допомогти визначити, чим президент США поділився або що пообіцяв Путіну від імені нашої країни", – написала Шахін.

Її ініціативу підтримали однопартійці в американському Конгресі. Зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запропонував "негайно" провести слухання взагалі з усіма високопоставленими членами делегації, які були присутні на зустрічі президентів США і Росії.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Новини політики Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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