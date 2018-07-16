Трамп вважає приєднання Криму до Росії незаконним, – Путін

Президент Росії Володимир Путін під час спільної конференції зі своїм американським колегою зізнався, що позиція Дональда Трампа і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.

Про це Путін заявив у Гельсінкі 16 липня на брифінгу після зустрічі тет-а-тет з Трампом.

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"Позиція президента Трампа по Криму відома, він її притримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите", – розповів президент Росії.

Водночас Путін не пояснив, як Росія могла проводити псевдореферендум у відповідності до міжнародного права, якщо на день в той час Крим залишався у складі України.

Нагадаємо, 16 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту.