Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, – Путин

Президент России Владимир Путин во время совместной конференции со своим американским коллегой признался, что позиция Дональда Трампа и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Об этом Путин заявил в Хельсинки 16 июля на брифинге после встречи тет-а-тет с Трампом.

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"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт", – рассказал президент России.

Путин не объяснил, как Россия могла проводить псевдореферендум в соответствии с международным правом, если в то время Крым оставался в составе Украины.

Напомним, 16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.